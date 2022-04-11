Президент «Баварии»: «Убеждён, что Мюллер завершит карьеру в нашем клубе»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что уверен в том, что нападающий Томас Мюллер завершит карьеру в мюнхенском клубе.

«Я твердо убежден, что Мюллер принадлежит «Баварии», и в том, что он завершит свою карьеру здесь, в «Баварии», - заявил Хайнер в интервью BR24sport.

Контракт футболиста с клубом заканчивается в 2023 году и, хотя была информация, что «Бавария» собирается предложить игроку продлить соглашение, пока официальных сообщений о новом контракте не поступало.

В этом сезоне 32-летний футболист провел в Бундеслиге 28 матчей, забил 7 голов и отдал 16 результативных передач.