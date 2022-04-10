Петерсен из «Фрайбурга» установил любопытный рекорд Бундеслиги

Нападающий «Фрайбурга» Нильс Петерсен забил победный гол в гостевом матче своего клуба против «Айнтрахта», принеся ей три очка. Петерсен вышел на замену за всего лишь восемь минут до того, как забил.

Как оказалось, для него это был уже седьмой мяч, который Петерсен забил в ворота «Айнтрахта», выходя при этом на замену. Такого количества голов против определенного клуба для вышедшего на замену игрока не было и нет в истории Бундеслиги.

В общей сложности на счету 33-летнего нападающего уже четыре гола в нынешнем сезоне Бундеслиги.