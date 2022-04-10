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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» Тедеско уже обосновался в зоне Лиги чемпионов

10 Апреля 2022 • 22:22 Комментировать
РБ Лейпциг
3:0
Хоффенхайм
окончен

«РБ Лейпциг» обыграл ещё одного из прямых конкурентов в борьбе за зону Лиги чемпионов. В 29-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» разгромил «Хоффенхайм» (3:0).

Победу команде Доменико Тедеско принесли голы Кристофера Нкунку, Марселя Хальстенберга и Доминика Собослаи.

«РБ Лейпциг» занимает четвёртое место в Бундеслиге, дающее право на путёвку в Лигу чемпионов. «Хоффенхайм» занимает шестую строчку, имея на семь очков меньше.

Протокол игры  
РБ Лейпциг 3:0Хоффенхайм
(1:0) Нкунку Кристофер5'   
(2:0) Хальстенберг Марсель20'   
(3:0) Собослаи Доминик44'   
Гулачи ПетерСимакан Мохамед  62' (Клостерманн Лукас (  62') Орбан ВиллиГвардиол ЙошкоМукиэле Норди   76'Лаймер Конрад  46' (Адамс Тайлер (  46') Кампль Кевин  80' (Ольмо Дани (  80') Хальстенберг Марсель  63' (Анхелиньо Хосе (  63') Собослаи ДоминикФорсберг ЭмильНкунку Кристофер  62' (Поульсен Юссуф (  62')
Запасные: Мартинес ХосепАндре СилваНовоа УгоХенрихс Бенджамин
Бауманн ОливерПош ШтефанНордтвейт ХовардРичардс Крис   77'Бебу Ила  80' (Сков Роберт (  80') Самассеку ДиадиШтиллер АнджелоКадержабек Павел   71'Баумгартнер Кристоф  70' (Ларсен Якоб-Бруун (  70') Рюттер Жоржиньо  70' (Даббур Мунас (  70') Крамарич Андрей
Запасные: Адамс КасимГайгер ДеннисБишоф ТомЧе ДжастинФилипп ЛукаРуди СебастьянАсллани Фисник
10 апреля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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окончен Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург 2.45 3.30 3.00
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