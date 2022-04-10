«РБ Лейпциг» Тедеско уже обосновался в зоне Лиги чемпионов

«РБ Лейпциг» обыграл ещё одного из прямых конкурентов в борьбе за зону Лиги чемпионов. В 29-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» разгромил «Хоффенхайм» (3:0).

Победу команде Доменико Тедеско принесли голы Кристофера Нкунку, Марселя Хальстенберга и Доминика Собослаи.

«РБ Лейпциг» занимает четвёртое место в Бундеслиге, дающее право на путёвку в Лигу чемпионов. «Хоффенхайм» занимает шестую строчку, имея на семь очков меньше.