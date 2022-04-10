«РБ Лейпциг» Тедеско уже обосновался в зоне Лиги чемпионов

«РБ Лейпциг» обыграл ещё одного из прямых конкурентов в борьбе за зону Лиги чемпионов. В 29-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» разгромил «Хоффенхайм» (3:0).
Победу команде Доменико Тедеско принесли голы Кристофера Нкунку, Марселя Хальстенберга и Доминика Собослаи.
«РБ Лейпциг» занимает четвёртое место в Бундеслиге, дающее право на путёвку в Лигу чемпионов. «Хоффенхайм» занимает шестую строчку, имея на семь очков меньше.
Протокол игры
|(1:0) Нкунку Кристофер5'
|(2:0) Хальстенберг Марсель20'
|(3:0) Собослаи Доминик44'
Гулачи Петер•Симакан Мохамед 62' (Клостерманн Лукас ( 62') •Орбан Вилли•Гвардиол Йошко•Мукиэле Норди • 76'Лаймер Конрад 46' (Адамс Тайлер ( 46') •Кампль Кевин 80' (Ольмо Дани ( 80') •Хальстенберг Марсель 63' (Анхелиньо Хосе ( 63') •Собослаи Доминик•Форсберг Эмиль•Нкунку Кристофер 62' (Поульсен Юссуф ( 62')
Запасные: Мартинес Хосеп•Андре Силва•Новоа Уго•Хенрихс Бенджамин
Бауманн Оливер•Пош Штефан•Нордтвейт Ховард•Ричардс Крис • 77'Бебу Ила 80' (Сков Роберт ( 80') •Самассеку Диади•Штиллер Анджело•Кадержабек Павел • 71'Баумгартнер Кристоф 70' (Ларсен Якоб-Бруун ( 70') •Рюттер Жоржиньо 70' (Даббур Мунас ( 70') •Крамарич Андрей
10 апреля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).