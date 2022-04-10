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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Фрайбург» уже в шаге от Лиги чемпионов

10 Апреля 2022 • 20:29 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:2
Фрайбург
окончен

«Фрайбург» одержал победу в матче против франкфуртского «Айнтрахта» (2:1) в 29-м туре немецкой Бундеслиги.

Счёт в матче на 27-й минуте открыл Винченцо Грифо, Филип Костич восстановил паритет, а победу «Фрайбургу» принёс точный выстрел Нильса Петерсена.

На 87-й минуте был отменён гол «Айнтрахта», поскольку Даити Камада, как показал ВАР, находился в офсайде.

Победа позволила «Фрайбургу» сравняться по очкам с «РБ Лейпцигом» – оба клуба набрали по 44 балла. На текущий момент «Фрайбург» занимает пятое место. «Айнтрахт» остался на девятой строчке турнирного таблицы, имея в активе 39 очков.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр 1:2Фрайбург
  27'Грифо Винченцо (0:1)
(1:1) Костич Филип54'   
  69'Петерсен Нильс (1:2)
Трапп КевинТутаХинтереггер Мартин   45'Н'Дика ЭванКнауфф Ансгар  76' (Хрустиц Айдин (  76') Роде Себастьян  76' (Камада Даити (  76') Соу Джибриль  31' (Якич Кристиян (  31') Костич ФилипЛиннстрем ЙесперХёуге ЙенсБорре Рафаэль  63' (Пасьенса Гонсало (  63')
Запасные: Граль ЙенсЧендлер ТимотиЛаммерс СэмТуре АльмамиХасебе Макото
Флеккен МаркКюблер Лукас  82' (Шмид Жонатан (  82') Линхарт Филипп   84'Шлоттербек НикоГюнтер КристианШаллаи Роланд  62' (Чон У-Ён (  62') Эггештайн МаксимилианХёфлер НиколасГрифо Винченцо  88' (Хаберер Яник (  88') Хёлер Лукас  62' (Шлоттербек Кевен (  62') Демирович Эрмедин   45'  62' (Петерсен Нильс (  62')
Запасные: Гульде МануэльСике УгоВайсхаупт НоаУфофф Бенджамин
10 апреля. Стадион "Deutsche Bank Park".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Бохум 0:0 Байер Л 3.95 3.85 1.87
окончен Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург 2.45 3.30 3.00
Идет 77 минута РБ Лейпциг 3:0 Хоффенхайм
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