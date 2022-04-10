«Фрайбург» уже в шаге от Лиги чемпионов

«Фрайбург» одержал победу в матче против франкфуртского «Айнтрахта» (2:1) в 29-м туре немецкой Бундеслиги.
Счёт в матче на 27-й минуте открыл Винченцо Грифо, Филип Костич восстановил паритет, а победу «Фрайбургу» принёс точный выстрел Нильса Петерсена.
На 87-й минуте был отменён гол «Айнтрахта», поскольку Даити Камада, как показал ВАР, находился в офсайде.
Победа позволила «Фрайбургу» сравняться по очкам с «РБ Лейпцигом» – оба клуба набрали по 44 балла. На текущий момент «Фрайбург» занимает пятое место. «Айнтрахт» остался на девятой строчке турнирного таблицы, имея в активе 39 очков.
Протокол игры
|27'Грифо Винченцо (0:1)
|(1:1) Костич Филип54'
|69'Петерсен Нильс (1:2)
Трапп Кевин•Тута•Хинтереггер Мартин • 45'Н'Дика Эван•Кнауфф Ансгар 76' (Хрустиц Айдин ( 76') •Роде Себастьян 76' (Камада Даити ( 76') •Соу Джибриль 31' (Якич Кристиян ( 31') •Костич Филип•Линнстрем Йеспер•Хёуге Йенс•Борре Рафаэль 63' (Пасьенса Гонсало ( 63')
Флеккен Марк•Кюблер Лукас 82' (Шмид Жонатан ( 82') •Линхарт Филипп • 84'Шлоттербек Нико•Гюнтер Кристиан•Шаллаи Роланд 62' (Чон У-Ён ( 62') •Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас•Грифо Винченцо 88' (Хаберер Яник ( 88') •Хёлер Лукас 62' (Шлоттербек Кевен ( 62') •Демирович Эрмедин 45' 62' (Петерсен Нильс ( 62')
Запасные: Гульде Мануэль•Сике Уго•Вайсхаупт Ноа•Уфофф Бенджамин
10 апреля. Стадион "Deutsche Bank Park".