«Фрайбург» уже в шаге от Лиги чемпионов

«Фрайбург» одержал победу в матче против франкфуртского «Айнтрахта» (2:1) в 29-м туре немецкой Бундеслиги.

Счёт в матче на 27-й минуте открыл Винченцо Грифо, Филип Костич восстановил паритет, а победу «Фрайбургу» принёс точный выстрел Нильса Петерсена.

На 87-й минуте был отменён гол «Айнтрахта», поскольку Даити Камада, как показал ВАР, находился в офсайде.

Победа позволила «Фрайбургу» сравняться по очкам с «РБ Лейпцигом» – оба клуба набрали по 44 балла. На текущий момент «Фрайбург» занимает пятое место. «Айнтрахт» остался на девятой строчке турнирного таблицы, имея в активе 39 очков.