«Герта» проиграла «Унион Берлину» и рискует вылететь из Бундеслиги

Сегодня, 9 апреля завершились все матчи игрового дня в рамках 29-го тура Бундеслиги. В самом позднем матче дня «Герта» на «Олимпийском» стадионе проиграла «Унион Берлину» со счетом 1:4.
Гости открыли счет на 31-й минуте благодаря точному удару японца Генки Харагучи. Тимо Баумгартль на 49-й минуте послал мяч в свои ворота, тем самым, сравнял счет в матче.
Спустя 3 минуты полузащитник Гриша Промель снова вывел «Унион» вперед. На 74-й минуте Шеральдо Беккер увеличил отрыв в счете до двух мячей. Точку в матче на 85-й минуте поставил Свен Михель.
Команда из Берлина после 29 матчей набрала 44 очка и ведет борьбу за попадание в еврокубки в следующем сезоне. Идущий на четвертом месте (Лига чемпионов) «РБ Лейпциг» имеет в активе 48 очков.
«Герта» потерпела второе поражение подряд и с 26 очками осталась на предпоследнем 17-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.
|31'Харагути Генки (0:1)
|(1:1) Баумгартль Тимо49'
|53'Прёмель Гриша (1:2)
|74'Бекер Шеральдо (1:3)
|85'Михель Свен (1:4)