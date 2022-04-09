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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Герта» проиграла «Унион Берлину» и рискует вылететь из Бундеслиги

09 Апреля 2022 • 21:27 Комментировать
Герта
1:4
Унион Берлин
окончен

Сегодня, 9 апреля завершились все матчи игрового дня в рамках 29-го тура Бундеслиги. В самом позднем матче дня «Герта» на «Олимпийском» стадионе проиграла «Унион Берлину» со счетом 1:4.

Гости открыли счет на 31-й минуте благодаря точному удару японца Генки Харагучи. Тимо Баумгартль на 49-й минуте послал мяч в свои ворота, тем самым, сравнял счет в матче.

Спустя 3 минуты полузащитник Гриша Промель снова вывел «Унион» вперед. На 74-й минуте Шеральдо Беккер увеличил отрыв в счете до двух мячей. Точку в матче на 85-й минуте поставил Свен Михель.

Команда из Берлина после 29 матчей набрала 44 очка и ведет борьбу за попадание в еврокубки в следующем сезоне. Идущий на четвертом месте (Лига чемпионов) «РБ Лейпциг» имеет в активе 48 очков.

«Герта» потерпела второе поражение подряд и с 26 очками осталась на предпоследнем 17-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.    

Протокол игры  
Герта 1:4Унион Берлин
  31'Харагути Генки (0:1)
(1:1) Баумгартль Тимо49'   
  53'Прёмель Гриша (1:2)
  74'Бекер Шеральдо (1:3)
  85'Михель Свен (1:4)
Лотка Марсель   13'Пекарик ПетерБоята ДедрикКемпф Марк-Оливер   61'Тусар Люка   65'Гехтер ЛинусАскасибар Сантьяго  75' (Эккеленкамп Юрген (  75') Дарида Владимир  46' (Миттельштедт Максимилиан (  46') Йоветич Стеван   20'  21' (Бельфодиль Исхак (  21') Маолида Мизиан  74' (Сердар Суат (  74') Рихтер Марко
Запасные: Дордой МартонКристенсен ОливерЛи Дон-ЧжунКлюнтер Лукас
Рённов ФредерикБаумгартль ТимоКнохе РобинХайнц Доминик  72' (Ощипка Бастиан (  72') Триммель КристоферХедира РаниГисельман Нико  72' (Рюэрсон Юлиан (  72') Харагути Генки  62' (Шефер Андраш (  62') Прёмель ГришаБекер Шеральдо  83' (Михель Свен (  83') Авонийи Тайво  83' (Фогльзаммер Андреас (  83')
Запасные: Мёхвальд КевинБехренс КевинБуск ЯкобОзтунали Левин
09 апреля. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Бундеслига Унион Берлин
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окончен Кёльн 3:2 Майнц
окончен Бавария 1:0 Аугсбург 1.16 8.50 15.00
окончен Гройтер Фюрт 0:2 Боруссия М 4.70 4.05 1.70
окончен Вольфсбург 4:0 Арминия
окончен Герта 1:4 Унион Берлин
10.04  16:30 Бохум ... Байер Л 4.20 4.00 1.80
10.04  18:30 Айнтрахт Фр ... Фрайбург 2.30 3.70 3.00
10.04  20:30 РБ Лейпциг ... Хоффенхайм 1.67 4.30 4.80
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Сегодня, 09 Апреля
21:27 · Германия. Бундеслига
«Герта» проиграла «Унион Берлину» и рискует вылететь из Бундеслиги
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