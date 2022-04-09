«Вольфсбург» разгромил «Арминию»

В матче 29-го тура Бундеслиги «Вольфсбург» на «Фолькцваген Арене» разгромил «Арминию» со счетом 4:0.
Победу хозяевам принес дубль Лукаса Нмечи и по голу забили Максимилиан Арнольд и Макс Крузе.
«Вольфсбруг» прервал серию из трех поражений подряд и набрал 34 очка. Теперь «волки» увеличили отрав от зоны вылета до девяти очков. «Арминия» с 26 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице.
Протокол игры
|(1:0) Нмеча Лукас11'
|(2:0) Нмеча Лукас38'
|(3:0) Арнольд Максимилиан48'
|(4:0) Крузе Макс53'
Кастельс Коэн•Лакруа Максанс 73' (Бялек Бартош ( 73') •Борнаув Себастьян•Брукс Джон•Баку Ридле•Шлагер Ксавер•Арнольд Максимилиан 86' (Паредес Кевин ( 86') •Герхардт Янник•Винд Жонас 82' (Нмеча Феликс ( 82') •Крузе Макс 73' (Вранкс Астер ( 73') •Нмеча Лукас 73' (Мбабу Кевин ( 73')
Ортега Штефан•Бруннер Седрик 32' (Де Медина Натан ( 32') •Пипер Амос•Нильссон Йоаким • 55'Андраде Андреас 25' (Лаурсен Якоб-Баррет ( 25') •Притль Мануэль•Шёпф Алессандро 56' (Окугава Масая ( 56') •Виммер Патрик 56' (Ласм Бриан ( 56') •Крюгер Флориан•Хак Робин•Серра Янни 56' (Кунце Фабиан ( 56')
09 апреля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).