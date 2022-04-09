«Вольфсбург» разгромил «Арминию»

В матче 29-го тура Бундеслиги «Вольфсбург» на «Фолькцваген Арене» разгромил «Арминию» со счетом 4:0.

Победу хозяевам принес дубль Лукаса Нмечи и по голу забили Максимилиан Арнольд и Макс Крузе.

«Вольфсбруг» прервал серию из трех поражений подряд и набрал 34 очка. Теперь «волки» увеличили отрав от зоны вылета до девяти очков. «Арминия» с 26 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице.