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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вольфсбург» разгромил «Арминию»

09 Апреля 2022 • 18:25 Комментировать
Вольфсбург
4:0
Арминия
окончен

В матче 29-го тура Бундеслиги «Вольфсбург» на «Фолькцваген Арене» разгромил «Арминию» со счетом 4:0.

Победу хозяевам принес дубль Лукаса Нмечи и по голу забили Максимилиан Арнольд и Макс Крузе.

«Вольфсбруг» прервал серию из трех поражений подряд и набрал 34 очка. Теперь «волки» увеличили отрав от зоны вылета до девяти очков. «Арминия» с 26 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице.

Протокол игры  
Вольфсбург 4:0Арминия
(1:0) Нмеча Лукас11'   
(2:0) Нмеча Лукас38'   
(3:0) Арнольд Максимилиан48'   
(4:0) Крузе Макс53'   
Кастельс КоэнЛакруа Максанс  73' (Бялек Бартош (  73') Борнаув СебастьянБрукс ДжонБаку РидлеШлагер КсаверАрнольд Максимилиан  86' (Паредес Кевин (  86') Герхардт ЯнникВинд Жонас  82' (Нмеча Феликс (  82') Крузе Макс  73' (Вранкс Астер (  73') Нмеча Лукас  73' (Мбабу Кевин (  73')
Запасные: Руссийон ЖеромПерван ПаваоФилипп МаксимилианЛукебакио Доди
Ортега ШтефанБруннер Седрик  32' (Де Медина Натан (  32') Пипер АмосНильссон Йоаким   55'Андраде Андреас  25' (Лаурсен Якоб-Баррет (  25') Притль МануэльШёпф Алессандро  56' (Окугава Масая (  56') Виммер Патрик  56' (Ласм Бриан (  56') Крюгер ФлорианХак РобинСерра Янни  56' (Кунце Фабиан (  56')
Запасные: Рамос ГильермеБелло ДжорджКастро ГонсалоКапино Стефанос
09 апреля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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окончен Гройтер Фюрт 0:2 Боруссия М 4.70 4.05 1.70
окончен Вольфсбург 4:0 Арминия
Идет 24 минута Герта 0:0 Унион Берлин 2.75 3.70 2.46
10.04  16:30 Бохум ... Байер Л 4.20 4.00 1.80
10.04  18:30 Айнтрахт Фр ... Фрайбург 2.30 3.70 3.00
10.04  20:30 РБ Лейпциг ... Хоффенхайм 1.67 4.30 4.80
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