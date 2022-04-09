Холанн не может забить в пяти матчах кряду

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн не может забить уже в пяти матчах кряду.

Последний раз 21-летний норвежский футболист забивал в составе «Боруссии» в конце января в поединке с «Хоффенхаймом». Стоит отметить, что это худшая серия Холанна после перехода в дортмундский клуб. До этого Эрлинг максимум не забивал в двух встречах подряд. В следующем туре «Боруссия» сыграет с «Вольфсбургом».

В этом сезоне Эрлинг Холанн провёл в немецком чемпионате 19 матчей, в которых отметился 16 забитыми мячами и четырьмя ассистами.