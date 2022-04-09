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Рибери считает, что Левандовски должен был выиграть «Золотой мяч» в 2021 году

09 Апреля 2022 • 10:45 Комментировать

Опытный французский полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери высказался по поводу польского бомбардира мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски.

Рибери сказал, что польский футболист просто робот, который ежедневно выкладывается на тренировках и стабильно много забивает. Франк отметил, что за голами форварда стоит не только талант, но и невероятный профессионализм. Француз добавил, что Роберт абсолютно точно заслуживал получить «Золотой мяч» в прошлом году.

Напомним, что в 2021 году «Золотой мяч» выиграл аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Франк Рибери Золотой Мяч Роберт Левандовски
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09.04  16:30 Гройтер Фюрт ... Боруссия М 4.20 4.10 1.80
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09.04  19:30 Герта ... Унион Берлин 2.75 3.70 2.46
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