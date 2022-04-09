Рибери считает, что Левандовски должен был выиграть «Золотой мяч» в 2021 году

Опытный французский полузащитник «Салернитаны» Франк Рибери высказался по поводу польского бомбардира мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски.

Рибери сказал, что польский футболист просто робот, который ежедневно выкладывается на тренировках и стабильно много забивает. Франк отметил, что за голами форварда стоит не только талант, но и невероятный профессионализм. Француз добавил, что Роберт абсолютно точно заслуживал получить «Золотой мяч» в прошлом году.

Напомним, что в 2021 году «Золотой мяч» выиграл аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.