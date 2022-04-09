«Ювентус» летом хочет подписать форварда «Баварии»

Боссы туринского «Ювентуса» хотят попробовать в летнее межсезонье договориться о трансфере с немецким форвардом мюнхенской «Баварии» Сержом Гнабри.

По информации Goal.com, «старая синьора» очень хотела бы заполучить в свои ряды 26-летнего немецкого футболиста, который пока не может договориться с «Баварией» по поводу нового контракта. Стоит отметить, что в услугах Сержа также заинтересован мадридский «Реал». Портал transfermarkt оценивает стоимость Гнабри в солидные 70 миллионов евро.

В этом сезоне Серж Гнабри провёл в немецком чемпионате 28 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.