«Бавария» согласовала контракт с защитником «Аякса»

Руководство «Баварии» согласовало контракт с защитником амстердамского «Аякса» Нуссаиром Мазрауи.

По информации инсайдера Николо Скиры, 24-летний марокканский футболист согласовал с мюнхенской командой четырёхлетний контракт с зарплатой в четыре миллиона евро в год. Напомним, что этим летом Мазрауи станет свободным агентом, так что в «Баварию» марокканец перейдёт бесплатно. В услугах защитника также была очень заинтересована «Барселона».

В этом сезоне Нуссаир Мазрауи провёл в голландской лиге 23 матча, в которых забил пять мячей и сделал два ассиста.