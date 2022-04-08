Хаманн: «Нойера и Мюллера продлевать надо, но Левандовски…»

Бывший футболист сборной Германии Диттмар Хаманн скептически отнесся к продлению контракта с форвардом «Баварии» Робертом Левандовски.

«Нет причин не продлевать контракт с Мануэлем Нойером или Томасом Мюллером. Но с Левандовски нужно посмотреть, на какой срок он хочет продлить соглашение. К концу контракта ему будет почти 37. По Роналду видно, что с возрастом играть становится все труднее», - сказал Хаманн в интервью GOAL.

Он отметил, что если в команде слишком много высокооплачиваемых футболистов, она, по крайней мере, должна попадать в полуфинал Лиги чемпионов.

«Если у вас есть пять-шесть игроков, которые зарабатывают 20 миллионов евро, вы должны претендовать на то, чтобы попасть в полуфинал Лиги чемпионов», - добавил Хаманн.