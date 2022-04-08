Гнабри всё же может продлить контракт с «Баварией»

Немецкий нападающий «Баварии» Серж Гнабри всё же может подписать новое соглашение с мюнхенской командой.

По информации авторитетного инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, 26-летний немецкий футболист за последние недели заметно продвинулся в переговорах с руководством «Баварии» о новом контракте. Стоит отметить, что до этого в прессе была информация о том, что Гнабри пока ведёт переговоры только с мюнхенской командой, хотя активный интерес к игроку проявляет мадридский «Реал».

В этом сезоне Серж Гнабри провёл в немецком чемпионате 28 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал пять ассистов.