Агент Левандовски настраивает форварда против «Баварии»

Агент польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовски пытается настроить игрока против мюнхенской команды.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, агент Пини Захави настраивает 33-летнего польского футболиста против мюнхенской команды, которая хотела бы сохранить игрока. Захави очень хорошо общается с боссами «ПСЖ» и планирует организовать трансфер поляка в парижский клуб. Стоит отметить, что в «ПСЖ» Левандовски может заменить француза Килиана Мбаппе.

В этом сезоне Роберт Левандовски провёл в немецком чемпионате 28 матчей, в которых забил 31 гол.