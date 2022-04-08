«Барселона» интересуется Нкунку

«Барселона» интересуется нападающим «Лейпцига» Кристофером Нкунку.

Согласно сообщению французского издания Foot Mercato, Кристофер Нкунку вызывает интерес со стороны «Барселоны». Также ранее сообщалось, что игрок является трансферной целью «ПСЖ» и ряда других богатых клубов.

Нкунку перешел в «Лейпциг» из «ПСЖ» в 2019 году и проводит отличный сезон в немецком клубе. Форвард забил 16 голов и отдал 11 результативных передач в 28 играх Бундеслиги.

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 65 миллионов евро. Его контракт с «Лейпцигом» истекает в 2024 году.