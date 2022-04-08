Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» интересуется Нкунку

08 Апреля 2022 • 10:04 Комментировать

«Барселона» интересуется нападающим «Лейпцига» Кристофером Нкунку.

Согласно сообщению французского издания Foot Mercato, Кристофер Нкунку вызывает интерес со стороны «Барселоны». Также ранее сообщалось, что игрок является трансферной целью «ПСЖ» и ряда других богатых клубов.

Нкунку перешел в «Лейпциг» из «ПСЖ» в 2019 году и проводит отличный сезон в немецком клубе. Форвард забил 16 голов и отдал 11 результативных передач в 28 играх Бундеслиги.

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 65 миллионов евро. Его контракт с «Лейпцигом» истекает в 2024 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
08.04  21:30 Штуттгарт ... Боруссия Д 3.95 4.20 1.83
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
11:37 · Германия. Бундеслига
Гнабри всё же может продлить контракт с «Баварией»
11:11 · Германия. Бундеслига
Агент Левандовски настраивает форварда против «Баварии»
10:04 · Германия. Бундеслига
«Барселона» интересуется Нкунку
08:36 · Англия. Премьер-лига
Стали известны причины, по которым Холанн ещё не согласился на трансфер в «Манчестер Сити»
08:31 · Германия. Бундеслига
Кан об игре с «Вильярреалом»: «Всё под контролем, но в ответном матче нужна другая игра»
08:22 · Германия. Бундеслига
Хави: «Во Франкфурте было сложное поле для игры, это мешало нам»
07 Апреля
23:58 · Германия. Бундеслига
СМИ: «Барселона» предлагает Левандовски в два раза меньше, чем он получает в «Баварии»
23:11 · Германия. Бундеслига
Тедеско: «В конечном счете, ничья — правильный результат».
22:02 · Германия. Бундеслига
«Вильярреал» интересуется полузащитником «Марселя»
21:37 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» интересуется Экитике
19:54 · Германия. Бундеслига
«Бавария» обошла «МЮ», «Ливерпуль» и «Ювентус» в борьбе за Гравенберха
19:35 · Германия. Бундеслига
«Бавария» близка к двойному подписанию из «Аякса»
18:33 · Германия. Бундеслига
Левандовски хочет от «Барселоны» контракт на три года
18:27 · Германия. Бундеслига
Мазрауи готов стать игроком «Баварии»
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется защитником сборной Германии
Все новости
Рекомендуем