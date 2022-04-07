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Чемпионат Германии. Бундеслига

СМИ: «Барселона» предлагает Левандовски в два раза меньше, чем он получает в «Баварии»

07 Апреля 2022 • 23:58 Комментировать

Согласно сообщению El Chiringuito, «Барселона» готова предложить Роберту Левандовски контракт, который не смогла предложить ему «Бавария».

Тем не менее, предполагаемая заработная плата, которую предлагает «Блаугранас», вызывает некоторые сомнения в реальных шансах команды подписать контракт с польским нападающим.

Сообщается, что заработная плата, которую «Барселона» готова заплатить Левандовски, составляет восемь миллионов евро (около 8,6 миллиона долларов), что составляет лишь половину его текущей зарплаты в мюнхенской команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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