СМИ: «Барселона» предлагает Левандовски в два раза меньше, чем он получает в «Баварии»

Согласно сообщению El Chiringuito, «Барселона» готова предложить Роберту Левандовски контракт, который не смогла предложить ему «Бавария».

Тем не менее, предполагаемая заработная плата, которую предлагает «Блаугранас», вызывает некоторые сомнения в реальных шансах команды подписать контракт с польским нападающим.

Сообщается, что заработная плата, которую «Барселона» готова заплатить Левандовски, составляет восемь миллионов евро (около 8,6 миллиона долларов), что составляет лишь половину его текущей зарплаты в мюнхенской команде.