«Вильярреал» интересуется полузащитником «Марселя» Амином Харитом, сообщает L’Équipe.

24-летний футболист проводит этот сезон в «Марселе» на правах аренды из немецкого «Шальке», но только недавно доказал свою полезность после нескольких отличных игр, проведя большую часть сезон на скамейке запасных.

«Марсель» еще не принял решение о будущем марокканского атакующего полузащитника, и переговоры о возможном выкупе по окончании срока аренды еще не начинались — в соглашении нет такой опции.

В свою очередь, главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери давно следит за прогрессом Харита и, как сообщается, попытается приобрести футболиста в летнее трансферное окно.