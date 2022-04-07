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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вильярреал» интересуется полузащитником «Марселя»

07 Апреля 2022 • 22:02 Комментировать

«Вильярреал» интересуется полузащитником «Марселя» Амином Харитом, сообщает L’Équipe.

24-летний футболист проводит этот сезон в «Марселе» на правах аренды из немецкого «Шальке», но только недавно доказал свою полезность после нескольких отличных игр, проведя большую часть сезон на скамейке запасных.

«Марсель» еще не принял решение о будущем марокканского атакующего полузащитника, и переговоры о возможном выкупе по окончании срока аренды еще не начинались — в соглашении нет такой опции.

В свою очередь, главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери давно следит за прогрессом Харита и, как сообщается, попытается приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

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Марсель Вильярреал Шальке 04
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