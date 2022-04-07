Дортмундская «Боруссия» интересуется Экитике

Дортмундская «Боруссия» интересуется нападающим «Реймса» Уго Экитике.

Как сообщает Le10Sport, в связи с уходом норвежского нападающего Эрлинга Хааланда, весьма вероятным этим летом «Боруссия» захочет приобрести форварда «Реймса».

19-летний нападающий из Лиги 1 Уго Экитике представляет значительный интерес для команды Бундеслиги. Несмотря на относительно малое игровое время в этом сезоне, Экитике забил 9 голов в чемпионате и в январе вызвал широкий интерес со стороны нескольких клубов АПЛ.

«Вест Хэм» предложил 25 миллионов евро, но предложение было отклонено. Вероятно, Дортмунду придется превзойти эту сумму, чтобы убедить «Реймс» продать футболиста.