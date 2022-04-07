Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» интересуется Экитике

07 Апреля 2022 • 21:37 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» интересуется нападающим «Реймса» Уго Экитике.

Как сообщает Le10Sport, в связи с уходом норвежского нападающего Эрлинга Хааланда, весьма вероятным этим летом «Боруссия» захочет приобрести форварда «Реймса».

19-летний нападающий из Лиги 1 Уго Экитике представляет значительный интерес для команды Бундеслиги. Несмотря на относительно малое игровое время в этом сезоне, Экитике забил 9 голов в чемпионате и в январе вызвал широкий интерес со стороны нескольких клубов АПЛ.

«Вест Хэм» предложил 25 миллионов евро, но предложение было отклонено. Вероятно, Дортмунду придется превзойти эту сумму, чтобы убедить «Реймс» продать футболиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Реймс Уго Экитике
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
08.04  21:30 Штуттгарт ... Боруссия Д 3.95 4.20 1.83
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Апреля
21:37 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» интересуется Экитике
19:54 · Германия. Бундеслига
«Бавария» обошла «МЮ», «Ливерпуль» и «Ювентус» в борьбе за Гравенберха
19:35 · Германия. Бундеслига
«Бавария» близка к двойному подписанию из «Аякса»
18:33 · Германия. Бундеслига
Левандовски хочет от «Барселоны» контракт на три года
18:27 · Германия. Бундеслига
Мазрауи готов стать игроком «Баварии»
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется защитником сборной Германии
09:49 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» хочет подписать защитника «Майнца»
03:47 · Германия. Бундеслига
7 европейских грандов заинтересованы в трансфере Кристофера Нкунку
06 Апреля
23:56 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» на своем поле победил «Майнц»
19:37 · Германия. Бундеслига
Возвращение Нкунку может помочь «ПСЖ» сохранить Мбаппе
13:30 · Германия. Бундеслига
Данджума: «Мы обыграли «Ювентус» не просто так»
13:05 · Германия. Бундеслига
«Реал» включился в борьбу за Толиссо
12:39 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн назвал двух игроков, которых он хотел бы видеть в «Баварии»
11:10 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» включился в борьбу за Лаймера
10:46 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» оценила Беллингхема в 150 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем