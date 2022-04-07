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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски хочет от «Барселоны» контракт на три года

07 Апреля 2022 • 18:33 Комментировать

Согласно сообщению испанского издания SPORT, Роберт Левандовски прояснил свои условия перехода в «Барселону» в летнее трансферное окно. Нападающий мюнхенской «Баварии» требует трехлетний контракт.

Соглашение 33-летнего футболиста с «Баварией» заканчивается через год и немецкий клуб пока не предложил польскому нападающему продление контракта.

Левандовски забил 45 голов и сделав 4 результативные передачи в 39 матчах во всех турнирах в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб предлагал игроку двухлетний контракт с возможностью продления соглашения на один год.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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