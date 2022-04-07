Мазрауи готов стать игроком «Баварии»

Защитник «Аякса» Нуссер Мазрауи готов подписать контракт с «Баварией».

По словам итальянского журналиста Марко Контерио, защитник «Аякса» собирается присоединиться к мюнхенской «Баварии» и обе стороны находятся на грани достижения соглашения.

В последние два сезона марокканский футболист стал ключевой фигурой для своей сборной и клуба, а его выступления привлекли внимание нескольких известных клубов по всей Европе. 24-летний игрок отлично провел сезон 2021/22, забив 5 голов и отдав 4 результативные передачи в 32 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется «Барселона».