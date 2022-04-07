7 европейских грандов заинтересованы в трансфере Кристофера Нкунку

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку всерьёз заинтересовал сразу 7 европейских грандов. Сегодня издание Foot Mercato сообщило об интересе к футболисту со стороны своего бывшего клуба — «ПСЖ». Более того, француз может помочь сохранить в Париже Килиана Мбаппе.
Также сообщается, что представители ряда европейских грандов ведут переговоры с «Лейпцигом» относительно трансфера Нкунку. Парень заинтересовал следующие команды:
- «Манчестер Юнайтед».
- «Манчестер Сити».
- «Арсенал».
- «Ливерпуль».
- «ПСЖ».
- «Реал Мадрид».
- «Баварию».
Какое продолжение карьеры выберет француз? Пока ответить на данный вопрос невозможно. Трансфер оценивают в 70 млн евро.