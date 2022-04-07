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Чемпионат Германии. Бундеслига

7 европейских грандов заинтересованы в трансфере Кристофера Нкунку

07 Апреля 2022 • 03:47 Комментировать

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку всерьёз заинтересовал сразу 7 европейских грандов. Сегодня издание Foot Mercato сообщило об интересе к футболисту со стороны своего бывшего клуба — «ПСЖ». Более того, француз может помочь сохранить в Париже Килиана Мбаппе.

Также сообщается, что представители ряда европейских грандов ведут переговоры с «Лейпцигом» относительно трансфера Нкунку. Парень заинтересовал следующие команды:

  • «Манчестер Юнайтед».
  • «Манчестер Сити».
  • «Арсенал».
  • «Ливерпуль».
  • «ПСЖ».
  • «Реал Мадрид».
  • «Баварию».

Какое продолжение карьеры выберет француз? Пока ответить на данный вопрос невозможно. Трансфер оценивают в 70 млн евро.


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РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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