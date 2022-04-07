7 европейских грандов заинтересованы в трансфере Кристофера Нкунку

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку всерьёз заинтересовал сразу 7 европейских грандов. Сегодня издание Foot Mercato сообщило об интересе к футболисту со стороны своего бывшего клуба — «ПСЖ». Более того, француз может помочь сохранить в Париже Килиана Мбаппе.

Также сообщается, что представители ряда европейских грандов ведут переговоры с «Лейпцигом» относительно трансфера Нкунку. Парень заинтересовал следующие команды:

«Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити».

«Арсенал».

«Ливерпуль».

«ПСЖ».

«Реал Мадрид».

«Баварию».

Какое продолжение карьеры выберет француз? Пока ответить на данный вопрос невозможно. Трансфер оценивают в 70 млн евро.