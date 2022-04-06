«Аугсбург» на своем поле победил «Майнц»

В матче перенесенного 26-го тура Бундеслиги «Аугсбург» на «ВВК Арене» победил «Майнц» со счетом 2:1.
На 11-минуте матча хозяева открыли счет, реализовав 11-метровый удар. Отличился Джеффри Гауэлеу. На 32-й минуте Андре Хан удвоил преимущество, но главный арбитр матча после просмотра ВАР отменил гол из-за игры рукой.
В начале второго тайма счет сравнял защитник Сильван Видмер, но уже через две минуты Рубен Варгас принес победу хозяевам.
Таким образом, «Аугсбург» одержал вторую победу подряд в чемпионате Германии, набрал 32 очка и выбрался из зоны вылета. «Майнц» располагается в середине турнирной таблицы с 38 очками.
Протокол игры
|(1:0) Гоувелеув Джеффри11'
|54'Видмер Сильван (1:1)
|(2:1) Варгас Рубен56'
Гикевич Рафал•Гумни Роберт • 80'Гоувелеув Джеффри • 76'Оксфорд Рис•Иаго Лопес•Калиджиури Даниэль 88' (Моравек Ян ( 88') •Майер Арне 55' (Груэсо Карлос ( 55' ) • 75'Дорш Никлас•Педерсен Мадс 54' (Варгас Рубен ( 54') •Нидерлехнер Флориан 71' (Пепи Рикардо ( 71') •Хан Андре 88' (Фрамбергер Рафаэль ( 88')
Центнер Робин•Бель Штефан • 15'Хак Александер 78' (Баррейро Леандро ( 78') •Ньякат Мусса•Видмер Сильван • 83'Ли Чхэ-Сон II 52' (Стах Антон ( 52') •Кор Доминик 62' (Штёгер Кевин ( 62') •Бутьюс Жан-Поль•Аарон Мартин•Буркардт Джонатан 77' (Ингвартсен Маркус ( 77') •Онисиво Карим
06 апреля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).