«Аугсбург» на своем поле победил «Майнц»

В матче перенесенного 26-го тура Бундеслиги «Аугсбург» на «ВВК Арене» победил «Майнц» со счетом 2:1.

На 11-минуте матча хозяева открыли счет, реализовав 11-метровый удар. Отличился Джеффри Гауэлеу. На 32-й минуте Андре Хан удвоил преимущество, но главный арбитр матча после просмотра ВАР отменил гол из-за игры рукой.

В начале второго тайма счет сравнял защитник Сильван Видмер, но уже через две минуты Рубен Варгас принес победу хозяевам.

Таким образом, «Аугсбург» одержал вторую победу подряд в чемпионате Германии, набрал 32 очка и выбрался из зоны вылета. «Майнц» располагается в середине турнирной таблицы с 38 очками.