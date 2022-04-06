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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Аугсбург» на своем поле победил «Майнц»

06 Апреля 2022 • 23:56 Комментировать
Аугсбург
2:1
Майнц
окончен

В матче перенесенного 26-го тура Бундеслиги «Аугсбург» на «ВВК Арене» победил «Майнц» со счетом 2:1.

На 11-минуте матча хозяева открыли счет, реализовав 11-метровый удар. Отличился Джеффри Гауэлеу. На 32-й минуте Андре Хан удвоил преимущество, но главный арбитр матча после просмотра ВАР отменил гол из-за игры рукой.

В начале второго тайма счет сравнял защитник Сильван Видмер, но уже через две минуты Рубен Варгас принес победу хозяевам.

Таким образом, «Аугсбург» одержал вторую победу подряд в чемпионате Германии, набрал 32 очка и выбрался из зоны вылета. «Майнц» располагается в середине турнирной таблицы с 38 очками.

Протокол игры  
Аугсбург 2:1Майнц
(1:0) Гоувелеув Джеффри11'   
  54'Видмер Сильван (1:1)
(2:1) Варгас Рубен56'   
Гикевич РафалГумни Роберт   80'Гоувелеув Джеффри   76'Оксфорд РисИаго ЛопесКалиджиури Даниэль  88' (Моравек Ян (  88') Майер Арне  55' (Груэсо Карлос (  55'   75') Дорш НикласПедерсен Мадс  54' (Варгас Рубен (  54') Нидерлехнер Флориан  71' (Пепи Рикардо (  71') Хан Андре  88' (Фрамбергер Рафаэль (  88')
Запасные: Зачири АндиВинтер ФредерикКоубек ТомашФиннбогасон Альфред
Центнер РобинБель Штефан   15'Хак Александер  78' (Баррейро Леандро (  78') Ньякат МуссаВидмер Сильван   83'Ли Чхэ-Сон II  52' (Стах Антон (  52') Кор Доминик  62' (Штёгер Кевин (  62') Бутьюс Жан-ПольАарон МартинБуркардт Джонатан  77' (Ингвартсен Маркус (  77') Онисиво Карим
Запасные: Небель ПаульДамен ФиннНемет ДавидБюргзорг ДеланоЛукоки АндерсонБрозински Даниэль
06 апреля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 

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