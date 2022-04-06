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Чемпионат Германии. Бундеслига

Возвращение Нкунку может помочь «ПСЖ» сохранить Мбаппе

06 Апреля 2022 • 19:37 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
09.04 22:00
Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку в летнее межсезоне может вернуться в «ПСЖ», из которого ушёл в 2019-м году. По сообщениям французского журналиста Адриена Гренье в социальных сетях, «Лейпциг» оценивает своего футболиста в 70 миллионов евро.
 
Также отмечается, что трансфер Нкунку может помочь «ПСЖ» сохранить в команде нападающего Киллиана Мбаппе, чей контракт с клубом истекает по окончанию нынешнего сезона. Француз может остаться в Париже, если руководство убедит его в состоятельности проекта.
 
Напомним, что ранее Нкунку был связан с переходом в «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. В этом сезоне на счету полузащитника 16 голов и 11 ассистов в чемпионате Германии.
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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ РБ Лейпциг Килиан Мбаппе Кристофер Нкунку
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КЛЕРМОН ПСЖ
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