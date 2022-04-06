«Реал» включился в борьбу за Толиссо

«Реал» включился в борьбу за полузащитника «Баварии» Корентена Толиссо, сообщает Calciomercato.

Ранее была информация, что футболистом также интересуется «ПСЖ».

Толиссо перешел в мюнхенскую «Баварию» в 2017 году из «Лиона». Хотя француз время от времени демонстрировал проблески своего мастерства, его период в «Баварии» был омрачен бесконечными проблемами с травмами, из-за которых он провел всего 117 матчей за пять сезонов.

Контракт футболиста с немецким клубом заканчивается в этом году и «Реал» может подписать футболиста на правах свободного агента.