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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн назвал двух игроков, которых он хотел бы видеть в «Баварии»

06 Апреля 2022 • 12:39 Комментировать

Тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о том, кого он хотел бы видеть в мюнхенской команде.

Нагельсманн сказал, что «Баварии», как и любой другой команде, идеально подошёл бы французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Юлиан отметил, что ему также очень нравится игра голландского полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Тренер добавил, что оба игрока находятся за рамками финансовых возможностей мюнхенского клуба, так что это всего лишь его мечты.

Напомним, что на данный момент «Бавария» под шефством Нагельсманна лидирует в немецком чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бундеслига Юлиан Нагельсманн Килиан Мбаппе Френки де Йонг
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