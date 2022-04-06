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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» оценила Беллингхема в 150 миллионов евро

06 Апреля 2022 • 10:46 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» оценила полузащитника Джуда Беллингхема в 150 миллионов евро, сообщает Defensa Central.

Интерес к футболисту проявляет мадридский «Реал», который ищет потенциальную замену стареющим Модричу и Кроосу, а Себальос и Иско собираются покинуть команду в летнее межсезонье. Пока неясно, готов ли мадридский клуб выложить 150 миллионов за Беллингхема, учитывая что «Реал» также намерено осуществить недешевый трансфер нападающего Эрлинга Холанна.

В этом сезоне Беллингхем провел в Бундеслиге 26 матчей, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Джуд Беллингхем
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