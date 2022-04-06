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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гнабри ведёт переговоры только с «Баварией»

06 Апреля 2022 • 08:46 Комментировать

Немецкий нападающий «Баварии» Серж Гнабри ведёт переговоры только с мюнхенской командой.

По информации Sky Sport, несмотря на многочисленные слухи в прессе, 26-летний немецкий футболист хочет остаться в мюнхенском клубе и общается только с представителями «Баварии». Гнабри рассчитывает подписать с мюнхенцами новое соглашение с зарплатой около 15 миллионов евро в год. Напомним, что действующий договор Сержа с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Серж Гнабри провёл в немецкой лиге 28 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал пять ассистов.

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Бавария Бундеслига Серж Гнабри
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