Гнабри ведёт переговоры только с «Баварией»

Немецкий нападающий «Баварии» Серж Гнабри ведёт переговоры только с мюнхенской командой.

По информации Sky Sport, несмотря на многочисленные слухи в прессе, 26-летний немецкий футболист хочет остаться в мюнхенском клубе и общается только с представителями «Баварии». Гнабри рассчитывает подписать с мюнхенцами новое соглашение с зарплатой около 15 миллионов евро в год. Напомним, что действующий договор Сержа с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Серж Гнабри провёл в немецкой лиге 28 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал пять ассистов.