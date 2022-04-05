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Левандовски — о своём переходе в «Баварию»: «Хотел выступать на самом высоком уровне и завоёвывать трофеи»

05 Апреля 2022 • 17:09 Комментировать
Аугсбург
...
Майнц
06.04 19:30

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал свой переход в мюнхенский клуб из дортмундской «Боруссии» летом 2014 года.

«Я хотел перейти в «Баварию», чтобы выступать на самом высоком уровне и завоёвывать трофеи. Это была ступенька вверх по лестнице», — приводит слова Левандовски пресс-служба УЕФА.

Футболист отметил, что уже через два-три месяца пребывания в составе «Баварии» почувствовал, как начал прибавлять, тренируясь бок о бок с такими высококлассными партнёрами.

Левандовский защищает цвета мюнхенцев уже восьмой сезон. За это время он успел провести 367 матчей и забить 339 голов. Контракт польского нападающего с немецким клубом истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось об интересе к Левандовски со стороны «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Роберт Левандовски
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