«Барселона» предложила Левандовски двухлетний контракт

«Барселона» предложила нападающему «Баварии» Роберту Левандовски двухлетний контракт с возможным продлением еще на один сезон, сообщает Diario AS.

Ранее была информация, что каталонский клуб решил отказаться от продолжения переговоров с форвардом «Ливерпуля» Мохаммедом Салахом.

Таким образом, Левандовски рассматривается «Барселоной» как наиболее экономически целесообразный и надежный вариант. Они представили предложение по контракту для игрока сборной Польши на два года до лета 2024 года. У сине-гранатовых будет возможность продлить его еще на двенадцать месяцев.

Пока неизвестно, смогут ли обе стороны прийти к соглашению в ближайшие недели, хотя сделка может зависеть от запрашиваемой «Баварией» цены.