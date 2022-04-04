Дортмундская «Боруссия» постарается продать Джана летом

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан не входит в дальнейшие планы клуба.

Боссы клуба наметили перестройку в составе по окончании сезона. Как заявляет BILD, одним из главных кандидатов на уход будет Эмре Джан, которого «Боруссия» продаст, если получит соответствующее запросам предложение. Такое решение связано с неудовлетворительным уровнем игры 28-летнего хавбека, которого часто задействуют в защите.

Контракт Эмре Джана с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне немец турецкого происхождения принял участие в 23 поединках «шмелей» во всех соревнованиях, став автором 3 забитых мячей.