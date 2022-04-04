«Бавария» теряет Толиссо на месяц

«Бавария» теряет еще одного полузащитника. Повреждение получил Корентин Толиссо. Француз не сможет принимать участие в матчах в течение следующего месяца, о чем сообщает издание Bild.

4 апреля Толиссо пропустил первую тренировку. У парня разрыв мышечного волокна. Полузащитник сильно страдает от мышечных повреждений. В текущем сезоне это 4-е подобная травма, которая заставляет 27-летнего игрока проходить длительный процесс восстановления.

Контракт Толиссо с «Баварией» действует до лета. Новое соглашение стороны не подписали.