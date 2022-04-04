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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Ливерпуль»,«Бавария» и «Ювентус» следят за ситуацией с Гнабри

04 Апреля 2022 • 15:55 Комментировать
Аугсбург
...
Майнц
06.04 19:30

«Ливерпуль», «Бавария» и «Ювентус» заинтересованы в приобретении нападающего мюнхенской «Баварии» Сержа Гнабри, сообщает Goal.

По информации источника, 26-летний вингер никак не может договориться со своим нынешним клубом о продлении контракта. Поэтому высока вероятность, что футболист сменит команду в ближайшее трансферное окно.

Руководство мадридского клуба уже контактировало с агентами игрока, а «Ливерпуль» видит в Гнабри потенциальную замену Мохаммеду Салаху на случай, если египтянин всё-таки решит покинуть мерсисайдцев грядущим летом. Напомним, что ранее футболист уже выступал в Англии, защищая цвета «Арсенала» и «Вест Бромвича». «Ювентус» же заинтересован в аренде футболиста.

В текущем сезоне Гнабри провёл за «Баварию» 37 матчей, забив в них 14 мячей и отдав 10 результативных передач. Контракт футболиста с мюнхенским клубом истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает немца в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Ювентус Бавария Серж Гнабри
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