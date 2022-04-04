«Барселона» готова предложить «Баварии» Деста за Левандовски

«Барселона» готова предложить «Баварии» Серджино Деста за нападающего Роберта Левандовски.

Испанское издание Sport сообщило, что Левандовски «сделает все», чтобы присоединиться к «Барселоне», и что испанская сторона нашла потенциальное решение в Десте. «Бавария» заинтересована в американском правом защитнике, и «Барселона» может использовать его в потенциальной сделке по обмену.

Контракт Левандовски с мюнхенской «Баварией» рассчитан до 2023 года, и считается, что его стоимость оценивается примерно в 54 миллиона фунтов стерлингов.