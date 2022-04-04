Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн не сомневается в том, что Гнабри продлит контракт с «Баварией»

04 Апреля 2022 • 12:31 Комментировать
Аугсбург
...
Майнц
06.04 19:30

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн уверен, что нападающий мюнхенцев Серж Гнабри продлит контракт с клубом.

«Многое будет зависеть о того, как пройдут переговоры, но я настроен оптимистично. В «Баварии» Гнабри окружает всё, что нужно футболисту», — приводит слова Нагельсманна Bild.

Действующий контракт 26-летнего немца с «Баварией» истекает летом следующего года. Ранее сообщалось, что Гнабри не может договориться с клубом о продлении соглашения. Портал Transfermarkt оценивает форварда сборной Германии в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Германии футболист провёл 28 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач.

За мюнхенцев вингер выступает с 2017 года. Также футболист защищал цвета «Вердера», «Хоффенхайма», «Вест-Бромвича» и лондонского «Арсенала».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри Юлиан Нагельсманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АУГСБУРГ МАЙНЦ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Апреля
13:41 · Англия. Премьер-лига
«Унион Берлин»: «30 миллионов за Авонийи – очень хорошие деньги»
13:18 · Германия. Бундеслига
«Барселона» готова предложить «Баварии» Деста за Левандовски
12:31 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн не сомневается в том, что Гнабри продлит контракт с «Баварией»
08:50 · Англия. Премьер-лига
Лено отклонил предложение «Ньюкасла»
03 Апреля
20:27 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» и «Майнц» обменялись голами и не выявили победителя
18:27 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» разгромил «Вольфсбург» и отодвинулся от зоны вылета
15:00 · Германия. Бундеслига
Ройс сыграл свой 350-й матч в футболке дортмундской «Боруссии»
13:02 · Германия. Бундеслига
Бывший футболист «Баварии» считает, что мюнхенцы должны быть наказаны за 12 игроков в матче с «Фрайбургом»
12:08 · Германия. Бундеслига
Тедеско признался, что на тренировках иногда дразнит Лаймера
09:17 · Германия. Бундеслига
«Лейпциг» при Тедеско не проигрывает в 10 матчах кряду
02 Апреля
21:26 · Германия. Бундеслига
Тедеско добрался с «РБ Лейпциг» до зоны Лиги чемпионов 1
20:13 · Германия. Бундеслига
Встреча «Фрайбург» – «Бавария» была приостановлена на несколько минут из-за 12 игроков мюнхенцев на поле
19:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» — «РБ Лейпциг»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:4
18:39 · Германия. Бундеслига
«Бохум» и «Байер» одержали победы, «Арминия» и «Штуттгарт» сыграли вничью
18:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» победила «Фрайбург» и помогла Доменико Тедеско
Все новости
Рекомендуем