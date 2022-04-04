Нагельсманн не сомневается в том, что Гнабри продлит контракт с «Баварией»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн уверен, что нападающий мюнхенцев Серж Гнабри продлит контракт с клубом.

«Многое будет зависеть о того, как пройдут переговоры, но я настроен оптимистично. В «Баварии» Гнабри окружает всё, что нужно футболисту», — приводит слова Нагельсманна Bild.

Действующий контракт 26-летнего немца с «Баварией» истекает летом следующего года. Ранее сообщалось, что Гнабри не может договориться с клубом о продлении соглашения. Портал Transfermarkt оценивает форварда сборной Германии в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Германии футболист провёл 28 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач.

За мюнхенцев вингер выступает с 2017 года. Также футболист защищал цвета «Вердера», «Хоффенхайма», «Вест-Бромвича» и лондонского «Арсенала».