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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» и «Майнц» обменялись голами и не выявили победителя

03 Апреля 2022 • 20:27 Комментировать
Боруссия М
1:1
Майнц
окончен

Мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Майнц» сыграли вничью в рамках матча 28-го тура немецкой Бундеслиги (1:1).

На гол Брель Эмболо в первом тайме, «Майнц» ответил точным ударом Карима Онисиво.

После ничейного результата «Майнц» занимает 10-ю строчку, мёнхенгладбахская «Боруссия» обосновалась на 12-м месте.

Протокол игры  
Боруссия М 1:1Майнц
(1:0) Эмболо Брель33'   
  73'Онисиво Карим (1:1)
Зоммер ЯннГинтер Маттиас   28'Эльведи НикоБейер ДжорданЛайнер Штефан  87' (Бенеш Ласло (  87') Нойхаус Флориан  80' (Крамер Кристоф (  80') Коне Куадио  87' (Скалли Джозеф (  87') Бенсебаини РамиШтиндль Ларс  63' (Носс Конор (  63') Плеа АлассанЭмболо Брель   10'
Запасные: Херрманн ПатрикФридрих МарвинГаль ТомБеннеттс КинанДюкур МамадуЗиппель ТобиасЯнчке Тони
Центнер РобинБель ШтефанХак АлександерНьякат МуссаВидмер СильванБаррейро Леандро   40'  68' (Ли Чхэ-Сон II (  68') Стах Антон  87' (Штёгер Кевин (  87') Бутьюс Жан-ПольАарон МартинИнгвартсен Маркус  46' (Буркардт Джонатан (  46') Онисиво Карим
Запасные: Небель ПаульДамен ФиннБобциен БенНемет ДавидЛукоки АндерсонБрозински Даниэль
03 апреля. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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Майнц Боруссия Мёнхенгладбах
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окончен Аугсбург 3:0 Вольфсбург 2.85 3.35 2.50
окончен Боруссия М 1:1 Майнц
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