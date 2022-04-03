«Боруссия» и «Майнц» обменялись голами и не выявили победителя

Мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Майнц» сыграли вничью в рамках матча 28-го тура немецкой Бундеслиги (1:1).
На гол Брель Эмболо в первом тайме, «Майнц» ответил точным ударом Карима Онисиво.
После ничейного результата «Майнц» занимает 10-ю строчку, мёнхенгладбахская «Боруссия» обосновалась на 12-м месте.
Протокол игры
|Боруссия М
|1:1
|Майнц
|(1:0) Эмболо Брель33'
|73'Онисиво Карим (1:1)
Зоммер Янн•Гинтер Маттиас • 28'Эльведи Нико•Бейер Джордан•Лайнер Штефан 87' (Бенеш Ласло ( 87') •Нойхаус Флориан 80' (Крамер Кристоф ( 80') •Коне Куадио 87' (Скалли Джозеф ( 87') •Бенсебаини Рами•Штиндль Ларс 63' (Носс Конор ( 63') •Плеа Алассан•Эмболо Брель 10'
Центнер Робин•Бель Штефан•Хак Александер•Ньякат Мусса•Видмер Сильван•Баррейро Леандро 40' 68' (Ли Чхэ-Сон II ( 68') •Стах Антон 87' (Штёгер Кевин ( 87') •Бутьюс Жан-Поль•Аарон Мартин•Ингвартсен Маркус 46' (Буркардт Джонатан ( 46') •Онисиво Карим
03 апреля. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).