«Аугсбург» разгромил «Вольфсбург» и отодвинулся от зоны вылета

«Аугсбург» в 28-м туре чемпионата Германии переиграл на своём поле «Вольфсбург», забив три безответных гола.
Лопес Иаго открыл счёт уже на первой минуте матча, во втором тайме окончательный счёт на табло установили Флориан Нидерлехнер и Мадс Педерсен.
Победа позволила «Аугсбургу» на три очка отодвинуться от зоны вылета, «Вольфсбург» же продолжает опережать обидчиков, но уже на два зачётных балла.
Протокол игры
|(1:0) Иаго Лопес1'
|(2:0) Нидерлехнер Флориан62'
|(3:0) Педерсен Мадс69'
Гикевич Рафал•Гумни Роберт•Гоувелеув Джеффри•Оксфорд Рис•Иаго Лопес•Калиджиури Даниэль•Майер Арне•Дорш Никлас 3' 46' (Груэсо Карлос ( 46') •Педерсен Мадс 72' (Зачири Анди ( 72') •Нидерлехнер Флориан 81' (Хан Андре ( 81') •Пепи Рикардо
Перван Павао•Лакруа Максанс•Борнаув Себастьян 65' (Лукебакио Доди ( 65') •Брукс Джон•Мбабу Кевин 75' (Вранкс Астер ( 75') •Шлагер Ксавер 75' (Герхардт Янник ( 75') •Арнольд Максимилиан 75' (Баку Ридле ( 75') •Штеффен Ренато•Крузе Макс•Винд Жонас•Нмеча Лукас
03 апреля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).