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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Аугсбург» разгромил «Вольфсбург» и отодвинулся от зоны вылета

03 Апреля 2022 • 18:27 Комментировать
Аугсбург
3:0
Вольфсбург
окончен

«Аугсбург» в 28-м туре чемпионата Германии переиграл на своём поле «Вольфсбург», забив три безответных гола.

Лопес Иаго открыл счёт уже на первой минуте матча, во втором тайме окончательный счёт на табло установили Флориан Нидерлехнер и Мадс Педерсен.

Победа позволила «Аугсбургу» на три очка отодвинуться от зоны вылета, «Вольфсбург» же продолжает опережать обидчиков, но уже на два зачётных балла.

Протокол игры  
Аугсбург 3:0Вольфсбург
(1:0) Иаго Лопес1'   
(2:0) Нидерлехнер Флориан62'   
(3:0) Педерсен Мадс69'   
Гикевич РафалГумни РобертГоувелеув ДжеффриОксфорд РисИаго ЛопесКалиджиури ДаниэльМайер АрнеДорш Никлас   3'  46' (Груэсо Карлос (  46') Педерсен Мадс  72' (Зачири Анди (  72') Нидерлехнер Флориан  81' (Хан Андре (  81') Пепи Рикардо
Запасные: Гюнтер ЛассеФрамбергер РафаэльВинтер ФредерикКоубек ТомашГрегорич МихаэльМоравек ЯнФиннбогасон Альфред
Перван ПаваоЛакруа МаксансБорнаув Себастьян  65' (Лукебакио Доди (  65') Брукс ДжонМбабу Кевин  75' (Вранкс Астер (  75') Шлагер Ксавер  75' (Герхардт Янник (  75') Арнольд Максимилиан  75' (Баку Ридле (  75') Штеффен РенатоКрузе МаксВинд ЖонасНмеча Лукас
Запасные: Руссийон ЖеромБялек БартошПаредес КевинНмеча ФеликсФилипп МаксимилианКлингер Никлас
03 апреля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 

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окончен Аугсбург 3:0 Вольфсбург 2.85 3.35 2.50
Идет 83 минута Боруссия М 1:1 Майнц
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