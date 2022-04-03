«Аугсбург» разгромил «Вольфсбург» и отодвинулся от зоны вылета

«Аугсбург» в 28-м туре чемпионата Германии переиграл на своём поле «Вольфсбург», забив три безответных гола.

Лопес Иаго открыл счёт уже на первой минуте матча, во втором тайме окончательный счёт на табло установили Флориан Нидерлехнер и Мадс Педерсен.

Победа позволила «Аугсбургу» на три очка отодвинуться от зоны вылета, «Вольфсбург» же продолжает опережать обидчиков, но уже на два зачётных балла.