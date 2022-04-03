Ройс сыграл свой 350-й матч в футболке дортмундской «Боруссии»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс сыграл свой 350-й матч в футболке «шмелей». Юбилейным для капитана команды стал матч 28-го тура Бундеслиги против «РБ Лейпцига». Правда, порадовать Марко приличествующим результатом одноклубники не смогли, ибо «Боруссия» крупно проиграла - 1:4, и еще на три очка отстала от «Баварии» в турнирной таблице немецкой Бундеслиги - мюнхенцы свой матч выиграли с таким же счетом 4:1.

Ройс забил 153 гола в составе «Боруссии», а также сделал 84 голевые передачи за десять лет выступлений.