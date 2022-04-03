Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тедеско признался, что на тренировках иногда дразнит Лаймера

03 Апреля 2022 • 12:08 Комментировать
Боруссия Д
1:4
РБ Лейпциг
окончен

Тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско поделился с журналистами своим мнением по поводу крупной победы «быков» над дортмундской «Боруссией».

Тедеско сказал, что его подопечные играли дисциплинированно, много владели мячом и одержали заслуженную гостевую победу. Доменико отметил, что очень доволен игрой Конрада Лаймера, который отметился двумя забитыми мячами. Тренер признался, что на тренировках иногда дразнит Лаймера, так как мяч после его ударов летит куда угодно, но только не в ворота.

Напомним, что «быки» под шефством Тедеско разгромили «Боруссию» со счётом 4:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бундеслига РБ Лейпциг Доменико Тедеско Конрад Лаймер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.04  16:30 Аугсбург ... Вольфсбург 2.55 3.50 2.75
03.04  18:30 Боруссия М ... Майнц 2.07 3.80 3.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Апреля
12:08 · Германия. Бундеслига
Тедеско признался, что на тренировках иногда дразнит Лаймера
09:17 · Германия. Бундеслига
«Лейпциг» при Тедеско не проигрывает в 10 матчах кряду
02 Апреля
21:26 · Германия. Бундеслига
Тедеско добрался с «РБ Лейпциг» до зоны Лиги чемпионов 1
20:13 · Германия. Бундеслига
Встреча «Фрайбург» – «Бавария» была приостановлена на несколько минут из-за 12 игроков мюнхенцев на поле
19:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» — «РБ Лейпциг»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:4
18:39 · Германия. Бундеслига
«Бохум» и «Байер» одержали победы, «Арминия» и «Штуттгарт» сыграли вничью
18:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» победила «Фрайбург» и помогла Доменико Тедеско
16:00 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» — «Бавария»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:4
12:46 · Германия. Бундеслига
Левандовски не боится конкуренции с Холанном 1
11:35 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн рассказал о том, как видит прогресс футбола в будущем
08:46 · Германия. Бундеслига
Стало известно, когда защитник «Баварии» Дэвис может вернуться на поле
02:26 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» приостановила переговоры по новому контракту с Загаду
00:17 · Германия. Бундеслига
Томас Мюллер и «Бавария» ведут переговоры о продлении контракта
01 Апреля
23:54 · Германия. Бундеслига
«Унион Берлин» победил «Кёльн» и продолжает борьбу за еврокубки
21:54 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн решил стать вегетарианцем
Все новости
Рекомендуем