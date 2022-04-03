Тедеско признался, что на тренировках иногда дразнит Лаймера

Тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско поделился с журналистами своим мнением по поводу крупной победы «быков» над дортмундской «Боруссией».

Тедеско сказал, что его подопечные играли дисциплинированно, много владели мячом и одержали заслуженную гостевую победу. Доменико отметил, что очень доволен игрой Конрада Лаймера, который отметился двумя забитыми мячами. Тренер признался, что на тренировках иногда дразнит Лаймера, так как мяч после его ударов летит куда угодно, но только не в ворота.

Напомним, что «быки» под шефством Тедеско разгромили «Боруссию» со счётом 4:1.