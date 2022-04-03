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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Лейпциг» при Тедеско не проигрывает в 10 матчах кряду

03 Апреля 2022 • 09:17 Комментировать
Боруссия Д
1:4
РБ Лейпциг
окончен

Футболисты «Лейпцига» под шефством Доменико Тедеско в последнее время набрали прекрасную форму.

«Быки» в последнем матче немецкого чемпионата не оставили никаких шансов дортмундской «Боруссии» и одержали крупную победу со счётом 4:1. В последних десяти матчах во всех турнирах «Лейпциг» одержал семь побед и трижды сыграл вничью. «Быки» при Тедеско потерпели лишь одно поражение. Пятого февраля «Лейпциг» уступил «Баварии» со счётом 2:3.

Напомним, что на данный момент подопечные Доменико Тедеско идут на четвёртой строчке в немецкой лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Бундеслига РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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03.04  16:30 Аугсбург ... Вольфсбург 2.55 3.50 2.75
03.04  18:30 Боруссия М ... Майнц 2.07 3.80 3.40
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