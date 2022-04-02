Тедеско добрался с «РБ Лейпциг» до зоны Лиги чемпионов

Доменико Тедеско, возглавивший по ходу сезона «РБ Лейпциг», продолжает творить маленькие шедевры в чемпионате Германии. В матче 28-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» на выезде разгромил дортмундскую «Боруссию» (4:1).

Победа позволила команде Тедеско ворваться в зону Лиги чемпионов (4 место), а «Бавария», лидирующая в чемпионате, опережает своего основного конкурента – дортмундскую «Боруссию» – на девять очков.

За «РБ Лейпциг» дубль оформил Конрад Лаймер, по одному мячу забили Кристофер Нкунку и Дани Ольмо. «Боруссия» смогла лишь забить гол престижа – его автором стал Дониэлл Мален.