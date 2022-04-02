Тедеско добрался с «РБ Лейпциг» до зоны Лиги чемпионов

Доменико Тедеско, возглавивший по ходу сезона «РБ Лейпциг», продолжает творить маленькие шедевры в чемпионате Германии. В матче 28-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» на выезде разгромил дортмундскую «Боруссию» (4:1).
Победа позволила команде Тедеско ворваться в зону Лиги чемпионов (4 место), а «Бавария», лидирующая в чемпионате, опережает своего основного конкурента – дортмундскую «Боруссию» – на девять очков.
За «РБ Лейпциг» дубль оформил Конрад Лаймер, по одному мячу забили Кристофер Нкунку и Дани Ольмо. «Боруссия» смогла лишь забить гол престижа – его автором стал Дониэлл Мален.
Протокол игры
|21'Лаймер Конрад (0:1)
|30'Лаймер Конрад (0:2)
|58'Нкунку Кристофер (0:3)
|(1:3) Мален Дониэлл84'
|86'Ольмо Дани (1:4)
Кобель Грегор•Джан Эмре • 80'Хуммельс Матс•Аканджи Мануэль•Азар Торган 45' 74' (Джованни Рейна ( 74') •Витсель Аксель 61' (Дауд Махмуд ( 61') •Беллингхем Джуд•Геррейро Рафаэль•Вольф Мариус 61' (Мален Дониэлл ( 61' ) • 88'Ройс Марко 74' (Брандт Юлиан ( 74') •Холанн Эрлинг
Гулачи Петер•Симакан Мохамед 78' (Собослаи Доминик ( 78') •Орбан Вилли•Гвардиол Йошко•Мукиэле Норди 68' (Клостерманн Лукас ( 68') •Лаймер Конрад•Кампль Кевин 54' 68' (Форсберг Эмиль ( 68') •Анхелиньо Хосе•Ольмо Дани•Андре Силва 78' (Хальстенберг Марсель ( 78') •Нкунку Кристофер
Запасные: Мартинес Хосеп•Рэбигер Сидни•Чаунер Филипп•Новоа Уго
02 апреля. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).