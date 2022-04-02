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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тедеско добрался с «РБ Лейпциг» до зоны Лиги чемпионов

02 Апреля 2022 • 21:26 Комментировать
Боруссия Д
1:4
РБ Лейпциг
окончен

Доменико Тедеско, возглавивший по ходу сезона «РБ Лейпциг», продолжает творить маленькие шедевры в чемпионате Германии. В матче 28-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» на выезде разгромил дортмундскую «Боруссию» (4:1).

Победа позволила команде Тедеско ворваться в зону Лиги чемпионов (4 место), а «Бавария», лидирующая в чемпионате, опережает своего основного конкурента – дортмундскую «Боруссию» – на девять очков.

За «РБ Лейпциг» дубль оформил Конрад Лаймер, по одному мячу забили Кристофер Нкунку и Дани Ольмо. «Боруссия» смогла лишь забить гол престижа – его автором стал Дониэлл Мален.

Протокол игры  
Боруссия Д 1:4РБ Лейпциг
  21'Лаймер Конрад (0:1)
  30'Лаймер Конрад (0:2)
  58'Нкунку Кристофер (0:3)
(1:3) Мален Дониэлл84'   
  86'Ольмо Дани (1:4)
Кобель ГрегорДжан Эмре   80'Хуммельс МатсАканджи МануэльАзар Торган   45'  74' (Джованни Рейна (  74') Витсель Аксель  61' (Дауд Махмуд (  61') Беллингхем ДжудГеррейро РафаэльВольф Мариус  61' (Мален Дониэлл (  61'   88') Ройс Марко  74' (Брандт Юлиан (  74') Холанн Эрлинг
Запасные: Мукоко ЮссуфаРейньер ЖезусПонграчич МаринЗагаду Дан-АксельХитц Mapвин
Гулачи ПетерСимакан Мохамед  78' (Собослаи Доминик (  78') Орбан ВиллиГвардиол ЙошкоМукиэле Норди  68' (Клостерманн Лукас (  68') Лаймер КонрадКампль Кевин   54'  68' (Форсберг Эмиль (  68') Анхелиньо ХосеОльмо ДаниАндре Силва  78' (Хальстенберг Марсель (  78') Нкунку Кристофер
Запасные: Мартинес ХосепРэбигер СидниЧаунер ФилиппНовоа Уго
02 апреля. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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окончен Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт 1.43 4.80 7.30
окончен Арминия 1:1 Штуттгарт
окончен Фрайбург 1:4 Бавария 5.60 4.80 1.50
окончен Байер Л 2:1 Герта 1.43 5.00 6.90
окончен Хоффенхайм 1:2 Бохум 1.50 4.40 6.30
окончен Боруссия Д 1:4 РБ Лейпциг
03.04  16:30 Аугсбург ... Вольфсбург 2.55 3.50 2.75
03.04  18:30 Боруссия М ... Майнц 2.07 3.80 3.40
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Сегодня, 02 Апреля
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