Левандовски не боится конкуренции с Холанном

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал слухи об интересе мюнхенского клуба к форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанну.

Поляк отметил, что не боится возможной конкуренции с норвежским голеадором.

«Передо мной вопроса о конкуренции не возникает. Я знаю себе цену и всегда считаю, что должен играть лучший», — приводит слова Левандовски Presse Augsburg.

В текущем сезоне чемпионата Германии 33-летний Левандовски забил 31 гол и сделал одну результативную передачу в 27 проведённых матчах. 21-летний Холанн, в свою очередь, забил 16 мячей и 6 раз ассистировал партнёрам в 16 играх.