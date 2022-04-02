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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски не боится конкуренции с Холанном

02 Апреля 2022 • 12:46 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Гройтер Фюрт
1.43 4.80 7.30
Через 3 ч. 1 мин.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал слухи об интересе мюнхенского клуба к форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанну.

Поляк отметил, что не боится возможной конкуренции с норвежским голеадором.

«Передо мной вопроса о конкуренции не возникает. Я знаю себе цену и всегда считаю, что должен играть лучший», — приводит слова Левандовски Presse Augsburg.

В текущем сезоне чемпионата Германии 33-летний Левандовски забил 31 гол и сделал одну результативную передачу в 27 проведённых матчах. 21-летний Холанн, в свою очередь, забил 16 мячей и 6 раз ассистировал партнёрам в 16 играх.       

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Эрлинг Холанн
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