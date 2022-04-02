Нагельсманн рассказал о том, как видит прогресс футбола в будущем

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о том, как футбол будет развиваться в будущем.
Специалист считает, что игроки уже достигли своего максимума в физическом плане, однако видит пространство для прогресса в игровом мышлении футболистов.
«Восприятие пространств, предварительная ориентация в игровых ситуациях, скорость принятия решений — над этим можно поработать», — приводит слова Нагельсманна Bild.
Немецкий наставник также заметил, что команды часто стали менять тактику по ходу матчей, именно поэтому футболистам необходимо уметь быстро принимать решения, чтобы подстраиваться под конкретные ситуации.