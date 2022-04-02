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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн рассказал о том, как видит прогресс футбола в будущем

02 Апреля 2022 • 11:35 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Гройтер Фюрт
1.43 4.80 7.30
Через 4 ч. 2 мин.

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о том, как футбол будет развиваться в будущем.

Специалист считает, что игроки уже достигли своего максимума в физическом плане, однако видит пространство для прогресса в игровом мышлении футболистов.

«Восприятие пространств, предварительная ориентация в игровых ситуациях, скорость принятия решений — над этим можно поработать», — приводит слова Нагельсманна Bild.

Немецкий наставник также заметил, что команды часто стали менять тактику по ходу матчей, именно поэтому футболистам необходимо уметь быстро принимать решения, чтобы подстраиваться под конкретные ситуации.  

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Юлиан Нагельсманн
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