Нагельсманн рассказал о том, как видит прогресс футбола в будущем

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о том, как футбол будет развиваться в будущем.

Специалист считает, что игроки уже достигли своего максимума в физическом плане, однако видит пространство для прогресса в игровом мышлении футболистов.

«Восприятие пространств, предварительная ориентация в игровых ситуациях, скорость принятия решений — над этим можно поработать», — приводит слова Нагельсманна Bild.

Немецкий наставник также заметил, что команды часто стали менять тактику по ходу матчей, именно поэтому футболистам необходимо уметь быстро принимать решения, чтобы подстраиваться под конкретные ситуации.