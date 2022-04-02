Стало известно, когда защитник «Баварии» Дэвис может вернуться на поле

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал журналистам о том, когда канадский защитник Альфонсо Дэвис может вернуться на поле.

Нагельсманн сказал, что канадский футболист должен вернуться на поле к 12 апреля, когда мюнхенская команда будет проводить ответный матч в четвертьфинале Лиги чемпионов с испанским «Вильярреалом». Напомним, что на поле Альфонсо не выходил с начала января, так как сначала игрок заболел коронавирусом, а затем у него обнаружили миокардит.

В этом сезоне Альфонсо Дэвис провёл в немецкой лиге 16 матчей и отметился тремя ассистами.