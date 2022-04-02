Дортмундская «Боруссия» приостановила переговоры по новому контракту с Загаду

Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Дан-Аксель Загаду может покинуть клуб в качестве свободного агента.
Контракт французского защитника со «шмелями» истекает менее чем через три месяца. В настоящий момент, как утверждает издание SPORT1, переговоры о продлении соглашения заморожены из-за травмы игрока. Велика вероятность ухода 22-летнего футболиста летом.
Дан-Аксель Загаду провёл 9 матчей за дортмундскую «Боруссию» в текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги. Защитник пропустил значительную часть сезона из-за регулярных травм.