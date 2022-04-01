Холанн определится со своим будущим в апреле

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн в скором времени решит, где продолжится его карьера.

Борьбу за подписание норвежского игрока ведут английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Также не исключён и вариант с переходом во французский «Пари Сен-Жермен», который, впрочем, считается менее вероятным.

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Marca, Холанн определится со своим будущим клубом уже совсем скоро – в течение апреля. Выбор 21-летнего форварда будет зависеть от множества факторов.

Эрлинг Холанн отметился 23 забитыми мячами в 23 поединках текущего сезона за дортмундскую «Боруссию».