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Холанн определится со своим будущим в апреле

01 Апреля 2022 • 20:46 Комментировать
Боруссия Д
...
РБ Лейпциг
Через 22 ч. 3 мин.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн в скором времени решит, где продолжится его карьера.

Борьбу за подписание норвежского игрока ведут английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Также не исключён и вариант с переходом во французский «Пари Сен-Жермен», который, впрочем, считается менее вероятным.

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Marca, Холанн определится со своим будущим клубом уже совсем скоро – в течение апреля. Выбор 21-летнего форварда будет зависеть от множества факторов.

Эрлинг Холанн отметился 23 забитыми мячами в 23 поединках текущего сезона за дортмундскую «Боруссию».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Боруссия Дортмунд ПСЖ Эрлинг Холанн
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