Левандовски: Я знаю себе цену

Польский бомбардир «Баварии» Роберт Левандовски рассказал журналистам о том, как относится к тому, что мюнхенский клуб летом может подписать ещё одного топ-форварда.

Поляк заявил, что подобные вопросы его не интересуют, ведь он знает себе цену. Роберт отметил, что играть должен тот, кто в данный момент находится в лучшей форме. Напомним, что в прессе были слухи о том, что «Бавария» может летом попробовать подписать молодого форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

В этом сезоне Роберт Левандовски провёл в немецком чемпионате 27 поединков, в которых забил 31 мяч.