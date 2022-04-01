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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски: Возможно, я достиг своего пика

01 Апреля 2022 • 13:30 Комментировать

Звёздный польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал журналистам о своей физической форме.

Левандовски сказал, что каждый год для него складывается лучше, чем предыдущий. Польский форвард отметил, что, возможно, он достиг своего пика, который он сможет продлить ещё на несколько лет. Роберт добавил, что смена диеты и новая система тренировок приносит свои плоды, так что он сейчас просто наслаждается полученными результатами.

Напомним, что в этом сезоне Роберт Левандовски провёл в немецкой лиге 27 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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