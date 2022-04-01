Marca: «Реал» потерял интерес к Холанну

«Реал» потерял интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанну, сообщает Marca.

Сообщается, что мадридский клуб не устроили частые травмы футболиста и финансовые требования, которые Холанн выдвигает вместе со своим агентом Мино Райолой.

Ранее сообщалось, что одним из главных конкурентов в борьбе за нападающего является «Манчестер Сити», с которым Холанн уже договорился о личном контракте.

Впрочем, представители «Боруссии» также заявляли, что английский клуб пока не делал официального предложения по игроку.