Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Marca: «Реал» потерял интерес к Холанну

01 Апреля 2022 • 12:22 Комментировать

«Реал» потерял интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанну, сообщает Marca.

Сообщается, что мадридский клуб не устроили частые травмы футболиста и финансовые требования, которые Холанн выдвигает вместе со своим агентом Мино Райолой.

Ранее сообщалось, что одним из главных конкурентов в борьбе за нападающего является «Манчестер Сити», с которым Холанн уже договорился о личном контракте.

Впрочем, представители «Боруссии» также заявляли, что английский клуб пока не делал официального предложения по игроку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.04  21:30 Унион Берлин ... Кёльн 2.07 3.70 3.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Апреля
12:22 · Германия. Бундеслига
Marca: «Реал» потерял интерес к Холанну
09:53 · Германия. Бундеслига
Румменигге: «Когда вижу, как освистывают Месси, сердце обливается кровью»
09:03 · Англия. Премьер-лига
Авонийи может вернуться в АПЛ
09:00 · Германия. Бундеслига
Кафанов назвал голкиперов, которые изменили мировой футбол
31 Марта
23:32 · Россия. Премьер-лига
Тедеско попытался сравнить нынешний состав «РБ Лейпцига» со «Спартаковским»
20:22 · Германия. Бундеслига
«Лейпциг» в ближайшее время начнет переговоры с Нкунку о продлении контракта
18:18 · Германия. Бундеслига
Тедеско высказался о Холанне в преддверии матча с «Боруссией» в Бундеслиге
15:08 · Германия. Бундеслига
«Барселона» сделала окончательное предложение по Холанну
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется защитником «Лейпцига»
13:49 · Германия. Бундеслига
Аллегри: «Влахович, Мбаппе и Холанн – лучшие игроки своего поколения»
13:43 · Англия. Премьер-лига
Леманн и Симэн назвали Нойера лучшим вратарём мира
13:15 · Германия. Бундеслига
Хауге не вернется в «Милан» и останется в Бундеслиге
10:54 · Германия. Бундеслига
«Реал» контактировал с Гнабри по поводу перехода
10:35 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «Лейпцига» может пропустить концовку сезона из-за травмы
10:23 · Германия. Бундеслига
Баббель – о Гнабри: «Я не знаю, почему он не пользуется большим авторитетом у клуба и СМИ, потому что для меня он просто фантастический»
Все новости
Рекомендуем