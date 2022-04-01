Румменигге: «Когда вижу, как освистывают Месси, сердце обливается кровью»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал журналистам о своем отношении к тому, что фанаты освистывают Лионеля Месси.

«Такой игрок, как он, не заслуживает того, чтобы его освистывали. Когда я вижу такие сцены, мое сердце обливается кровью», - сказал Румменигге.

Он также прокомментировал результат ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой «ПСЖ» уступил «Реалу» и вылетел из турнира.

«Бернабеу» — это место, где часто случаются сумасшедшие сцены. Если бы нам пришлось повторить этот матч десять раз, «ПСЖ» прошел бы девять раз. В футболе есть вещи, которые невозможно объяснить. «ПСЖ» попал в вихрь», - сказал он.

После этого матча агрессивно настроенные фанаты парижского клуба устроили обструкцию главным звездам команды – Месси и Неймару.