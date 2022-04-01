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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кафанов назвал голкиперов, которые изменили мировой футбол

01 Апреля 2022 • 09:00 Комментировать

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал журналистам о голкиперах, которые произвели революцию в футболе.

Кафанов сказал, что стоит отметить двух вратарей, а именно Льва Яшина и Мануэля Нойера. Тренер отметил, что советский голкипер стал первым, кто начал играть в штрафной руками, а немец начал первым играть ногами за пределами своей штрафной площади. Специалист добавил, что Нойера сначала не критиковал только ленивый, но теперь многие пытаются играть в таком же стиле.

Напомним, что 36-летний Мануэль Нойер провёл в этом сезоне в Бундеслиге в составе «Баварии» 22 матча, в восьми из которых отыграл на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Мануэль Нойер Лев Яшин Виталий Кафанов
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