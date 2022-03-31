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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Лейпциг» в ближайшее время начнет переговоры с Нкунку о продлении контракта

31 Марта 2022 • 20:22 Комментировать

«Лейпциг» не хочет расставаться с полузащитником Кристофером Нкунку на фоне интереса к футболисту со стороны различных клубов и в ближайшее время начнет переговоры о новом контракте.

По данным британских СМИ, за Нкунку активно следят «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «ПСЖ», «Арсенал» и другие топ-клубы.

Соглашение с «Лейпцигом» действует до лета 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt стоимость футболиста на трансферном рынке составляет 65 млн евро.

В текущем сезоне 24-летний француз сыграл 39 матчей за «быков» во всех турнирах, поразил ворота соперников 26 раз и отдал 16 голевых передач.


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Евро-Футбол.Ру,
Бундеслига РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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